وئام وهاب يناشد السيد حسن نصر الله بالتدخل لحل الازمة

العالم - لبنان

وناشد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في كلمة له خلال تلبيته دعوة رئيس أساقفة ​الفرزل​ وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، باعتباره هو السيد الأمين المؤتمن في ​لبنان​، بالتدخل مع الجميع لما له من موقع ومن محبة عند الجميع، لوضع حد لما يجري اليوم على الأرض".

واشار وهاب الى ان "الذي يجري خطير وكل اللبنانيين يرفضون أي صدام بين أي مكونين لبنانيين، فكيف اذا كان هذين المكونين هما في نفس الموقع ويجب ان يكونا في نفس الموقع".

المصدر : النشرة

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