فرنسا تعزز دعمها المالي لتونس

العالم - أوروبا

أعلنت فرنسا أنها ستقدّم دعماً مالياً إضافياً بقيمة 272 مليون يورو (338 مليون دولار) لتونس في إطار سعيها لتعزيز الإنتقال الديمقراطي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

وأُعلن عن حزمة الدعم التي تتضمن قروضاً بقيمة 177 مليون يورو ومساعدات قيمتها 50 مليون يورو وتخفيفاً للديون قدره 30 مليون يورو وخطاً إئتمانياً بقيمة 15 مليون يورو، أثناء زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة التونسية.

وتعهدت فرنسا بالفعل بتزويد تونس بمساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو للفترة من 2016 إلى 2020.

وقال ماكرون إنّ فرنسا تعتزم تقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون يورو للفترة من 2020 إلى 2022 .

المصدر : فرانس برس

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