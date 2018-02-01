70 مليون دولار حصة ايران من السوق العالمية للاعشاب الطبية

العالم - إيران

وعقد المؤتمر الصحفي لاول معرض دولي تخصصي حول الطب التقليدي والطب البديل والاعشاب الطبية في مدينة المعارض في (شهر آفتاب) جنوب طهران.

وقال محمد رؤوف قادري المدير التنفيذي لـ (شهر آفتاب) ان هذا المعرض يعقد لاول مرة في ايران خلال الفترة من 21 لغاية 23 فبراير/ شباط القادم ويتضمن سلسلة من 50 معرضا تخصصيا للطب التقليدي والعقاقير النباتية في (شهر آفتاب) الذي يتمتع بموقع استراتيجي في الشرق الاوسط.

واضاف: ان التنمية الاقتصادية، والنجاح في السوق العالمية وتحديد سياسة مشتركة للمؤسسات المعنية من تعزيز التعاون هي من اهم اهداف اقامة هذا المعرض، مشيرا الى ان ازدهار الطب التقليدي من شأنه ان يشكل 10 الى 15 بالمائة من اقتصاد البلاد.

بدوره اشار محمد بناهي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وأمين مجلس التخطيط السياسي لملتقى الطب التقليدي، الى ان الهدف الرئيسي من اقامة هذا المهرض هو ترويج وتوسيع وتكريس الطب التقليدي في المجتمع، وكذلك المساعدة على تقوية سوق التنافس في منتجات الطب التقليدي والاعشاب الطبية.

واوضح بناهي ان قيمة تداول الاعشاب الطبية في العالم يبلغ 100 مليار دولار، وقال: بالرغم من امتلاك ايران تنوعا في الاعشاب الطبية، بحيث تعادل كل اوروبا، لكن من المكانة التنافسية فان حصة ايران من السوق العالمية للاعشاب الطبية تبلغ 70 مليون دولار، وهذا أمر يبعث على الأسف، داعيا الى تبادل التجارب مع الدول المشهورة في هذا المجال مثل الصين وكوريا واليابان.

