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الرئيس روحاني: ايران الاولى عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي

الرئيس روحاني: ايران الاولى عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان مجمع "كل كهر" احد المصانع التي نفتخر بها في البلاد معربا عن ارتياحة لتصدر ايران دول العالم في انتاج الحديد الاسفنجي كما عبر عن امله في ان تكتمل في هذا المصنع سلسلة تحويل الحديد الاسفنجي الى الصلب في المستقبل القريب.

العالم - إيران

وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مشاريع صناعية وزراعية واقتصادية في مجمع كل كهر بمدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

واشار الرئيس روحاني الى انه وطبقا للاحصاءات العالمية فان احتياطي ايران من العملة الصعبة والذهب اعلى من 155 دولة بالعالم وقال ان انتاجنا للقمح بلغ مستوى الاكتفاء الذاتي كما قمنا بتصدير شحنة من القمح الى ايطاليا وبعد ان كنا نصدر النفط فقط اصبحنا الان نصدر القمح والصلب وهذا مدعاة لفخرنا.

ولفت الرئيس روحاني الى افتتاح مشاريع في محافظة كرمان بقيمة تصل الى اكثر من 10 الاف مليار تومان وقال ان ايران واحدة من الدول الكبيرة بالعالم على صعيد انتاج الصلب و الانتاج المنجمي والاحتياطيات المنجمية .

وقال روحاني لاينبغي ان نستصغر اعمالنا المهمة فالتقدم والنمو في البلاد يعود للشعب الايراني وان كانت هناك مشاكل فعلينا ان نعمل على تسويتها لاننا برهنا باننا شعب مقتدر .
 

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