روسيا ترد على الاتهامات الأمريكية ضد إيران

العالم - إيران

وقال المندوب الروسي الدّائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا إن بلاده لا ترى وجود أي دليل من أجل إجراء تحقيقات حول إيران في الأمم المتحدة.

وجاء حديث المندوب الروسي هذا خلال ردّه على أسئلة الصّحافيين مساء أمس الأربعاء.

وردا على مزاعم المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، من أن "إيران ترسل الصواريخ الى اليمن وتساهم في تطوير البرامج الصاروخية الممنوعة من قبل الأمم المتحدة"، قال نبنزيا : يجب علينا بداية أن نفهم عمّا تتحدث عنه السيدة هيلي، لأن التصريحات العشوائية وعديمة المنطق لا يُمكن الاعتماد والبناء عليها. يجب أن نرى دلائل وشواهد على هذه التصريحات. كيف يُمكن أن تحكم على قضية ما قبل أن نُدرك ما هو واقع الامر.

وتابع القول : توجد في منظمة الأمم المتحدة لجنة لبحث تصرّفات الدّول، وإذا ما كانت إيران قد انتهكت قرارات مجلس الأمن، فإن هذه اللجنة ستتخذ القرار المناسب.

