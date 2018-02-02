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لهذا السبب الأقلام والأختام بالحبر الأزرق!

لهذا السبب الأقلام والأختام بالحبر الأزرق!
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

الغالب من حيث ألوان الأقلام التي يتم الكتابة بها وحتى في محبرات الأختام يكون أزرق، فما الذي يجعل الحبر أزرق رغم أنه علمياً المادة التي يتم استخلاص الحبر منها في الأساس سوداء والأسهل أن تكون الأقلام سوداء؟

العالم - منوعات

يصنف خبراء البصريات وعلماء النفس اللون الأزرق بأنه مريح للعين أكثر بكثير من الأسود، ويكون قمة الوضوح في الورقة البيضاء، لكن ليس هذا السبب الأهم، بل للاعتقاد أنه يمنع التزوير ويفضل في المصالح الحكومية والأوراق الرسمية، لأن تزويره أصعب من اللون الأسود، لأن الأسود عادة هو لون ماكينات الطباعة وآلات التصوير الضوئي بالتالي مما يكون أسهل استخدام أقلام ذات حبر أسود للتزوير فيها، بينما يفضل أن يكون الحبر أزرق حتى يسهل اكتشافه عند حدوث التزوير، سواء على يد خبير لكشف التزوير أو الموظف المختص.

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