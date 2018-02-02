لهذا السبب الأقلام والأختام بالحبر الأزرق!

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يصنف خبراء البصريات وعلماء النفس اللون الأزرق بأنه مريح للعين أكثر بكثير من الأسود، ويكون قمة الوضوح في الورقة البيضاء، لكن ليس هذا السبب الأهم، بل للاعتقاد أنه يمنع التزوير ويفضل في المصالح الحكومية والأوراق الرسمية، لأن تزويره أصعب من اللون الأسود، لأن الأسود عادة هو لون ماكينات الطباعة وآلات التصوير الضوئي بالتالي مما يكون أسهل استخدام أقلام ذات حبر أسود للتزوير فيها، بينما يفضل أن يكون الحبر أزرق حتى يسهل اكتشافه عند حدوث التزوير، سواء على يد خبير لكشف التزوير أو الموظف المختص.

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