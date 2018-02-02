مفاجاة... الحليب كامل الدسم قد يكون الأفضل!

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وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن باحثين من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، قالوا إن الحليب كامل الدسم يعزز مستويات الكولسترول "الجيد" في مجرى الدم.



وذكر تقرير الباحثين أن "المبادئ التوجيهية الغذائية منذ عقود توصي باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم بسبب نسبة عالية من الدهون المشبعة في النوع الآخر، المعروف بزيادة تركيز الدم من الكولسترول السيئ".



وتابع التقرير: "ولكن الدراسات تبين عدم وجود ارتباط بين تناول الألبان بشكل عام وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى إنها تشير إلى ارتباط منعكس مع داء السكري النوع 2".



وأضاف الباحثون: "تشير نتائج دراستنا إلى أن الحليب كامل الدسم قد يعتبر جزءا من نظام غذائي صحي بين السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة".



يذكر أن نفس الفريق وجد عام 2016 أن تناول الجبن قليل الدسم لم يقلل الكولسترول، ولم يخفض ضغط الدم أو يساعد على تصغير الخصر.



وخلص الفريق لهذه النتيجة وذلك بعد مراقبة متطوعين أمضوا ثلاثة أشهر في تناول وجبة يومية من الجبن العادي، وآخرين من الجبن منخفض السعرات الحرارية، فقد شهدوا فرقا ضئيلا أو معدوما في خطر الإصابة بأمراض القلب في نهاية التجربة.

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