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مفاجاة... الحليب كامل الدسم قد يكون الأفضل!

مفاجاة... الحليب كامل الدسم قد يكون الأفضل!
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أوصى أخصائيو التغذية سابقا بشكل ملح بضرورة الابتعاد عن الحليب كامل الدسم، وكانت حجتهم أنه يؤثر على صحة القلب، إلا أن دراسة حديثة خالفت هذه التوصية، وأشارت إلى أنه قد يكون مفيدا لصحة القلب.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن باحثين من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، قالوا إن الحليب كامل الدسم يعزز مستويات الكولسترول "الجيد" في مجرى الدم.

وذكر تقرير الباحثين أن "المبادئ التوجيهية الغذائية منذ عقود توصي باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم بسبب نسبة عالية من الدهون المشبعة في النوع الآخر، المعروف بزيادة تركيز الدم من الكولسترول السيئ".

وتابع التقرير: "ولكن الدراسات تبين عدم وجود ارتباط بين تناول الألبان بشكل عام وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى إنها تشير إلى ارتباط منعكس مع داء السكري النوع 2".

وأضاف الباحثون: "تشير نتائج دراستنا إلى أن الحليب كامل الدسم قد يعتبر جزءا من نظام غذائي صحي بين السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة".

يذكر أن نفس الفريق وجد عام 2016 أن تناول الجبن قليل الدسم لم يقلل الكولسترول، ولم يخفض ضغط الدم أو يساعد على تصغير الخصر.

وخلص الفريق لهذه النتيجة وذلك بعد مراقبة متطوعين أمضوا ثلاثة أشهر في تناول وجبة يومية من الجبن العادي، وآخرين من الجبن منخفض السعرات الحرارية، فقد شهدوا فرقا ضئيلا أو معدوما في خطر الإصابة بأمراض القلب في نهاية التجربة.

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