روسيا تهدد اميركا بإسقاط طائراتها قرب القرم

العالم - الاميركيتان

وتعليقا على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية حول "مناورات خطيرة" للمقاتلة الروسية حيال طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، جددت الوزارة الروسية تأكيدها أن مناورات "سو-27" بالقرب من الطائرة الاستطلاعية الأمريكية "EP-3 Aries" كانت "تقليدية وقانونية وآمنة".

وشددت الوزارة الروسية على أن واشنطن يجب أن تدرك بأن مقاتلات روسية ستستقبل طائرات استطلاع أمريكية في البحر الأسود وليس شركاء واشنطن الأوكرانيون.

وأشارت إلى أن طائرات حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي تقوم بمناورات مماثلة بالقرب من طائرات عسكرية روسية فوق بحار البلطيق وبارنتس، والنرويج وغيرها، مضيفة أن سلاح الجو الروسي سيوفر على الدوام أمن الحدود الجوية الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الطيران الحربي الروسي أكثر من مرة بـ"تصرفات غير آمنة" في الأجواء وحوادث اقتراب خطيرة مع الطائرات والسفن الأمريكية في وقت سابق، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القوانين والقواعد الدولية.



المصدر: روسيا اليوم