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مصر تبني "ديزني لاند" بمليارات الدولارات

مصر تبني
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

العالم - مصر 
شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية المصري، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس، توقيع 3 عقود استثمارية بين اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، وليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثمار أمريكي سعودي مشترك لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين على غرار "ديزني لاند" بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدان.

 

 كما وقع أبوزيد مع على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، عقد لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبومرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدان وبتكلفة استثمارية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وعقد ثاني لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح.

وأكدت الوزيرة أن مشروع إقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري أجنبى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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