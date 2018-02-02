اميركا: نحتفظ بحق القيام بعمل عسكري لمنع دمشق من استخدام اسلحة كيميائية

العالم - الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ إجراء عسكري لمنع دمشق من استخدام مثل هذه الأسلحة.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، اتهم مسؤول اميركي دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية من حين لآخر، وبكميات أصغر من هجوم نيسان/ أبريل الماضي على حد تعبيره.

وأضاف هذا المسؤول أن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا تشير إلى أن الجيش السوري ربما يطوّر أسلحة جديدة، معتبراً أنه "إذا لم يكثّف المجتمع الدول سريعاً الضغوط على الأسد فإن الأسلحة الكيميائية السورية ستنتشر وربما تصل إلى شواطئ الولايات المتحدة".