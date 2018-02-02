روسيا تعيد خبيرا عسكريا بيلاروسيا من الأسر في ليبيا

العالم - ليبيا

وأشار مصدر في مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، إلى أن المفاوضات حول تحرير الضابط البيلاروسي ترافقت بالتعقيد ولم تكن بسيطة إطلاقا.

وذكر أن الليبيين أصروا في بعض الفترات على أن كوتشارا شارك في العمليات العسكرية إلى جانب قوات القذافي. وقالوا، إنه قد يكون من القناصة وقتل ليبيين أبرياء.

وأصرت النيابة العامة الليبية على ضرورة فرض عقوبة صارمة بحقه، "ولكن بفضل جهود روسيا، تم إنقاذه من ذلك".

وقال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية ليف دينغوف، إن الخبير المذكور وصل إلى ليبيا في يونيو 2011 ضمن مجموعة من الخبراء الدوليين من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

وفي أغسطس من العام ذاته وقع أفراد المجموعة في قبضة مسلحين ليبيين اتهموهم بالتعاون مع نظام القذافي. وبعد فترة تم إطلاق بعض أفراد المجموعة الدولية فيما بقي مصير الخبير فياتشيسلاف كوتشارا مجهولا.

وساهم في جهود تحرير الضابط البيلوروسي من الأسر، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف شخصيا بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية ومجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية والخارجية البيلوروسية.

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