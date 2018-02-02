اعترافات داعشي.. هذا ما كان يجري في مخيم التدريب مع قسد !

العالم - سوريا

وخلال الاستجواب اعترف الأسير الداعشي بأن عناصر التنظيم قد تم تدريبها بمناطق يقطنها الأكراد , في ظل ظروف مريحة هيأت لهم في المخيم التدريبي الذي أعد لهم .

كما لاقوا اهتماما من ناحية الوجبات حيث كان يقدم لهم يوميا ثلاث وجبات .

وكان المتدربون الداعشيون ينفذون أوامر القادة الأكراد المشرفون على تدريبهم العسكري ومراقبة تقدمهم .

و قد اعترف الأسير أنه بعد انتهاء التدريب للعناصر تم إرسالهم إلى محافظة دير الزور السورية ليستولوا على مناطق استراتيجية و ذلك بعد شهر من التدريب المكثف والمتواصل

كما تم تسليم كل عنصر منهم بندقية من طراز م – 16 إضافة إلى القنابل اليدوية .