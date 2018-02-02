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10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن العقل البشري!

10 حقائق صادمة قد لا تعرفها عن العقل البشري!
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

حيّر عقل الإنسان وإمكاناته العلماء والباحثين، فكل يوم يخرجون بمئات النظريات التي توضح ما الذي يمكن أن يصنعه هذا العقل، وما هي حدود قدراته، وبين هذه الدراسات الكثيرة، اتفق العلماء على 10 معلومات مهمة تشكل حقائق صادمة قد لا تعيها أدمغتنا تماماً.

العالم - منوعات

1- لا يمكنك دغدغة نفسك ، لأن المخ يفرق بين لمستك ولمسة الآخرين !

2- من أفضل الطرق لتقوية الذاكرة هى طريقة "الإرتباطات"، أي ربط كل معلومة تريد تخزينها فى الذاكرة بحدث معين، أثناء نومك يقوم المخ بالعمل على تقوية تلك الإرتباطات وبالتالي تقوية ذاكرتك، "لذلك ينصحون بمذاكرة الأجزاء الصعبة قبل النوم، وقراءتها مرة عند الإستيقاظ" !

3- يتوقف مخك عن النمو فى عامك الـ 18!

4- المخ نفسه لا يشعر بالألم "لعدم احتوائه على مستقبلات حسية"، إذاً ما هذا الصداع الرهيب الذي أشعر به الآن، أغلب أسباب الصداع تنحصر فى ارتفاع أو انخفاض الضغط فى الأوعية الدموية أو التهابات فى بعض التجاويف، مثل الجيوب الأنفية أو التهابات فى بعض أغشية المخ، وكل هذا تشعر معه بألم ولكن أنسجة المخ نفسها لا تشعر بأى ألم !

5- بعض العمليات الجراحية فى المخ تطلب أن يتحدث الدكتور الجراح إلى المريض مباشرةً، لذلك يخدر الدكتور الجلد و الجمجمة "فروة الرأس أو  Scalp"، إلى أن يصل إلى المخ و يتحدث مع المريض كما يحلو له ، فكما اتفقنا أنسجة المخ لا تحتوي على مستقبلات حسية !

6- إذا أتيحت لأحدهم الفرصة لكي يقوم بإخراج مخك من الجمجمة ونجح في ذلك، فستجد عينيك قد خرجت معه، ببساطة لأن العين متصلة إتصال مباشر بحزمة من الألياف العصبية البصرية بفص الدماغ الخاص بمركز الإبصار !

7- ترمش عين الإنسان الطبيعي 20 ألف رمشة فى اليوم، ومع ذلك أثناء عملية الرمش لا تكاد تشعر بأن العالم أصبح سواداً أمامك، ليس فقط لسرعة الرمش ولكن لأن مخك قد حافظ على الإضاءة من حولك لعدة كسور من الثانية، حتى لا تتأذى عندما ترمش في كل مرة !

8- يتطلب الضحك أن يعمل 5 مراكز فى المخ مع بعضهم ، من أجل الشعور بهذا الإحساس !

9- يأخذ مخ المرأة وقت أطول من الرجل في اتخاذ القرارات، ولكن من الصعب قليلاً أن يتراجع فى هذا القرار ، بينما مخ الرجل يأخذ القرار سريعاً ولكن يمكن التأثير على هذا القرار بسهولة نوعاً ما ، "عكس الشائع والمعروف تماماً"!

10- نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم في الإنسان هي 2% ، بينما فى الفيل هي 0.15% !!

والجدير بالذكر ان خمس دقائق بدون اوكسجين قادرة على تلف الدماغ.

 المصدر: الوكالات

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