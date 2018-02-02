ايران تسحق ميانمار 14-0 في مستهل الدفاع عن اللقب الآسيوي

العالم ـ إيران

وأقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة بوقت طهران المحلي في إطار منافسات المجموعة الثالثة من بطولة آسيا لكرة الصالات التي تقام في تايوان.

وسجل أهداف إيران في هذه المباراة، مهدي جاويد (4 أهداف)، وأصغر حسن زاده (4 أهداف)، وإيمان طيبي (3 أهداف)، وكل من مهران عاليقدر وسعيد أحمد عباسي ومسلم أولاد قباد (هدف واحد).

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها، فاز العراق على الصين 4-2.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي ميانمار مع العراق، وإيران مع الصين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الجمعة المقبل 9 فبراير/ شباط.

104-10