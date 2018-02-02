الشيخ نعيم قاسم الدولة والمقاومة جنبا الى جنب

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وشدد قاسم على أن أولوية المقاومة لا تعني على الإطلاق بعدها عن الاهتمام ببناء الدولة فالمقاومة وبناء الدولة اهتمامان أساسيان في مسيرتنا وعملنا واشار الى ان القاون النسبي أفضل مئة مرة من كل قوانين الانتخابات الاكثرية التي كانت موجودة منذ استقلال لبنان لغاية اليوم.



ولفت قاسم الى ان الحزب مرتاح ومسرور لهذا القانون الانتخابي لانه يعطيه حصة إضافية بل لانه يفسح في المجال امام التمثيل الحقيقي، وقال: "القانون النسبي مهم جدا ومنصف لكل الفئات لأنه يعتمد على حشد الأصوات بالصوت التفضيلي أي أن الناس هم الذين يختارون ويحددون".