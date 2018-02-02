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بالصور.. "خيول وطبول" فى مسيرة لدعم السيسي بالإسكندرية

بالصور..
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قاد عدد أعضاء مجلس النواب مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة اليوم، بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، لتأييد عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

العالم - مصر

وشهدت المسيرة التي شارك فيها المئات وعدد من برلمانيين الإسكندرية فضلا عن مشاركة أعضاء أندية سموحة والجياد وممثلي مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام نادي الجياد، الأعلام المصرية وصور عبدالفتاح السيسي، فيما انطلقت الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت التي تم وضعها على سيارات مرافقة للمسيرة، وشاركت فرق من سلاح الخيالة، في تأمين المشاركين.

ومن جانبه أكد المهندس فرج عامر على أن المسيرة تدل على مدى "شعبية" الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإسكندرية، مبينا أن جميع المشاركين يؤدون الرئيس لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأها خلال الفترة الرئاسية الأولى في وقت حرج كانت تمر به البلاد وانتشالها من كبوتها.

المصدر : مصري اليوم
 

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