بالفيديو..انعقاد المؤتمر الدولي 29 للأحزاب الاسيوية في طهران

العالم - خاص بالعالم

وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، خلال المؤتمر التاسع والعشرين للاحزاب الاسيوية المنعقد في طهران، على دور هذه الاحزاب بالقضاء على افكار "داعش" المتطرفة في المنطقة، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لايجاد منطقة قوية بدلا من الغاء الاخرين.

و سيناقش المشاركين في المؤتمر خلال اجتماعات مختلفة ثلاث مواضيع رئيسية "دور الاحزاب في تقليل الاضطرابات ومكافحة التطرف، والتنمية الحضرية المستدامة ودور الأحزاب في التنمية السياسية، والتبادل الثقافي وتوسيع التبادلات التجارية على طريق الحرير .

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