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السيد عمار الحكيم: باب "الحكمة" مفتوح أمام جميع ابناء العراق

السيد عمار الحكيم: باب
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي العراقي، السيد عمار الحكيم، ان باب تيار الحكمة مفتوح امام جميع أبناء العراق.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه ان السيد عمار الحكيم ألتقى الشيخ عدنان برهان الجحيشي وجمعاً من وجهاءِ عشائر الجحيش في قضاءِ الصويرة بمحافظةِ واسط، وأكد على أنَّ "العراقَ يكتسبُ عظمته من تنوعِ مكوناته والعلاقاتِ الوطيدةِ بين هذه المكونات".

وأشار السيد عمار الحكيم الى "أنَّنا رفعنا شعارَ الوطنية وفتحنا أبوابَ تيار الحكمة الوطنيّ أمام جميع أبناء الوطن بكلِّ أطيافهم ومكوناتهم ليساهموا في بناءِ وطنهم عبرَ مشروعِ بناء الدولة".

وأكد أنَّ "قضاءَ الصويرة وعشائرهُ الكريمة تعرَّضَ إلى المنغصاتِ واستهدافِ الإرهابيين في سنينٍ مضتْ إلا أنَّ حكمةَ أبنائه ساهمتْ بشكل كبير في الحفاظِ على أمنِ وسلامة المواطنين واستقرارِ هذه المناطق".

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