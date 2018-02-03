امن السلطة الفلسطينية تعتقل فلسطينيين في الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

ففي طولكرم، ووفق بيان لحركة حماس، فقد اعتقلت أجهزة السلطة حسن عامر من بلدة علار منذ 4 أيام دون أن يعلم أهله مكان احتجازه، كما اعتقلت الأسير المحرر مجاهد سليم من بلدة عتيل منذ الأربعاء الماضي.

في سياق متصل، يواصل وقائي السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر الشيخ قاسم صوي منذ 72 يوما دون عرضه على المحكمة، كما أفاد بيان حماس.

بدوره أعلن الأسير المحرر الشيخ ميسرة عفانة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تمديد اعتقاله 45 يوما لدى جهاز الوقائي في قلقيلية، علما أنه معتقل منذ 6/10/2017.

وأما في الخليل، فقد مددت المخابرات العامة اعتقال الشاب خليل رياض النمورة لمدة 15 يوما، على ذمة مدير الجهاز في مدينة الخليل.



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