البث المباشر

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 1 يورو فقط+صور

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 1 يورو فقط+صور
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

إذا كنت ترغب في العيش في قرية إيطالية ذات طبيعة خلابة، فقد حانت الفرصة لتحقيق ذلك، حيث بإمكانك شراء منزل في بلدة إيطالية بسعر 1 يورو.

العالم - منوعات

وتقع البلدة التي تحمل اسم "أولولاي" في منطقة جبل بارباجيا الجبلية على جزيرة سردينيا، وتقدم 200 مسكن حجري مهجور للبيع، بسعر واحد يورو فقط للمنزل الواحد.

وقد انخفض عدد سكان البلدة إلى النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث لم يتبق منهم سوى 1300 نسمة فقط، معظمهم من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال.

ومع عدد المواليد القليل في كل عام، قرر عمدة أولولاي منع انخفاض عدد السكان بالاعتماد على حملة أطلقها تحت شعار "منازل بيورو واحد"، منذ عام 2015.

إلا أنه عقب دفع هذا المبلغ، يلتزم المشتري بتجديد المنزل، فجميع البيوت في حالة سيئة للغاية، وذلك في مدة أقصاها 3 سنوات، بكلفة تقديرية تبلغ 30 ألف يورو، ويمكن للمشتري بعد 5 سنوات بيع منزله إذا رغب في ذلك.

وعلى الرغم من هذه التكاليف الإضافية، إلا أن العمدة واثق من أن جمال المدينة سيجذب الناس إليها، ويؤكد على أن حملته "تهدف لإنقاذ تقاليدنا الفريدة من الاندثار. إن فخرنا بماضينا هو مصدر قوتنا.. ولن نسمح بموت بلدتنا".

والجدير بالذكر أن أولولاي كانت عاصمة منطقة بارباجيا، أما الآن فقد أصبحت ساحاتها المزدحمة في الماضي، أكثر هدوءا بعد أن ترك الكثيرون منازلهم، وغادرها الشباب للعيش في المدن الكبرى.

وعقب الموافقة على مرسوم خاص، طرحت المنازل المهجورة منذ عقود للبيع، وبدأت السلطات في تلقي طلبات الشراء من مختلف أنحاء العالم، منها 120 طلبا من الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، قُدمت مع نهاية العام 2017.

ونظرا لكثرة الطلبات، فقد حدد المسؤولون، يوم 7 فبراير، ليكون آخر مهلة لتقديمها، وعلى إثر ذلك ستبدأ عمليات التقييم حسب الترتيب الزمني لطلبات الشراء.

وحتى إذا لم يحالف الحظ البعض في الحصول على منزل في هذه القرية الإيطالية الجميلة، فهناك خيارات أخرى في عدة بلدات مهددة بهجرة سكانها، بما في ذلك مونتييري في توسكانيا وباتريشيا في لاتسيو وليتشي دي مارسي في أبروزو.

المصدر: ديلي ميل

221

روابط ذات صلة

ذهبت لمركز تجميل استعداداً لزفافها.. فخرجت مشوهة وبعاهة مستديمة!

شاهد ماذا فعل والد ضحايا "شيطان التحرش" بعد فوران غضبه بالمحكمة+فيديو

شاهد بالفيديو.."درون" تثير مخاوف ركاب طائرة أثناء هبوطها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن تحيي تهديد «الكيميائي»: مسار رديف لـ«ورقة الدول الخمس» في فيينا

مدينة سراقب بريف إدلب.. استراتيجيةُ في المرحلة المقبلة

شاهد.. رد فعل مضحك وغير متوقع لـ"دب باندا" بعد حرمانه من الطعام

” غوغل ” تمنح مستخدميها خيار تعطيل الإعلانات المزعجة

صفقات بورصة السلع الايرانية تسجل 338 مليون دولار في إسبوع

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

عملية إطلاق نار في مدينة وسط إيطاليا تسفر عن مصابين

بالأسماء؛ مقتل وإصابة 74 ضابط وجندي سعودي خلال يناير الماضي

ماذا حدث لرتل عسكري سعودي في صحراء البقع؟

مصرع مرتزقة العدوان وتدمير آلية لهم في الجوف وتعز

كيف يكون مطبخك مفتاحاً لخسارة الوزن؟

قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة

تابعوا وثائقي "العالم" بمناسبة ذكرى عشرة الفجر المباركة+فيديو

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 1 يورو فقط+صور

ما هو السلاح الذي لازال الجيش السوري يحتفظ بكمية كبيرة منه؟

قاسمي: السعودية لا تزال تقرع على طبل العداء مع إيران

الأحد.. السيسى يبدأ أول زيارة رسمية لسلطنة عمان

الحكيم يدعو الى تبني وثيقة شرف لتقديم البرامج الانتخابية

ذهبت لمركز تجميل استعداداً لزفافها.. فخرجت مشوهة وبعاهة مستديمة!

"يونامي" تكشف عدد الضحايا العراقيين خلال يناير الماضي

الأکثر مشاهدة