كيف يكون مطبخك مفتاحاً لخسارة الوزن؟

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إليكم بعض النصائح، التي يمكن الانطلاق منها في المطبخ، لتحقيق أفضل النتائج في خسارة الوزن :

1- وضع ملصق للسعرات الحرارية على الثلاجة



من الضروري وضع ملصق على الثلاجة يبين كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها مأكولاتك المفضلة، وذلك لتكون أمام عينيك، كلما أردت تناول بعض الأطعمة.



2- وجود مساحة كافية لتحضير الأطعمة



تشير الدراسات والأبحاث، إلى أن توفر مساحة كافية لتحضير الأطعمة في المطبخ، يساعد على تبني المأكولات الصحية، في حين أن غياب مثل هذه المساحة، سيدفعك إلى خيارات غير صحية، وفي مقدمتها شراء المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة.



3- استخدام التوابل



يمكن للتوابل أن تساعد على التخفيف من استهلاك الملح والسكر، كما أنها تمنح وجبات الطعام الصحية نكهة مميزة، ووجدت بعض الدراسات أن أنواعاً معينة من التوابل مثل الكمون، تساعد على خسارة الوزن.



4- استخدام الأواني الزجاجية



صدق أو لا تصدق، فاستخدام أواني زجاجية شفافة لتخزين بعض أنواع المأكولات الصحية، يمكن أن يلعب دوراً في خسارة الوزن، حيث أنها تكون مرئية، ويسهل الوصول إليها.



5- توفير كافة تجهيزات الطبخ



من المعروف أن المأكولات التي يتم تحضيرها في المنزل أقل ضرراً، ولا تسبب زيادة الوزن بالقدر الذي تفعله الوجبات السريعة، لذلك لا بد من توفير كافة التجهيزات، التي تشجعك على الطبخ وتحضير كافة مأكولاتك في المنزل.