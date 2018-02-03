بالأسماء؛ مقتل وإصابة 74 ضابط وجندي سعودي خلال يناير الماضي

أولا/ أسماء القتلى من الجيش السعودي:
1- العريف مبارك مطر فالح العرعري الرشيدي
2- ضيف الله غازي عبيد المسيكي
3- زاهر مسلم الروضين العطوي
4- حسين هزازي
5- عايض معيض القحطاني
6- رقيب عبيد عايد العصيمي
7- أحمد محمد غازي الغزوي
8- ماجد ماوكلي
9- جمعان اليزيدي القحطاني
10- مبارك جابر بن صنيج آل شري الوادعي
11- عبدالله جراد آل مجايش السفياني الشهري
12- محمد مهدي سعيد الحميداني
13- يوسف علي دكام
14- عبدالعزيز علي مجرشي
15- علي إبراهيم الهلالي
16- علي عبدالوهاب
17- مسفر الحريصي
18- رئيس رقباء عامر بن حسن القحيمي
19- رقيب أول محمد قرطان آل فطيح
20- حزام عايض آل فروان
21- هيف عبدالله القحطاني
22- سعود مسعود عاتق البشيري الحربي
23- أمجد يحيى أحمد الغزواني
24- موسى حسن إبراهيم الربعي
25- مطلق علي عكفي السلمي الريثي
26- حسن بن علي عكفي الريثي
27- أحمد شريف الحريصي
28- عبدالله محمد عبدالله آل زياد
29- ماجد علي موسى شبير
30- محمد بن عبده آل صالح البركاتي
31- الجندي أول إبراهيم بن أحمد الهتاني الزهراني
32- محمد بن أحمد جنادي
33- العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني
34- مهدي بن يحيى علي معشي
35- إدريس محمد يحيى المقبلي
36- عبده موسى كعبي
37- معيض محمد عامر البارقي
38- موسى بن حسن إبراهيم الربعي
39- خالد ابراهيم شار عسيري
ثانيا أسماء الجرحى من الجيش السعودي:
1- بدر بن مطروح بن فليح العبدلي المتعاني
2- خالد عبدالعزيز الزهراني
3- خالد النويجعي الحويطي
4- عبدالرحمن الطقطقي الحويطي
5- محمد السويه الحويطي
6- رقيب سعد الشمري
7- العريف طارق بن مهدي محمد مدخلي
8- الجندي محمد بن حسن محمد يوسف
9- نايف محمد سياني شراحيلي
10- النقيب طيار فهد بن محمد الحقباني (القوات الجوية الملكية)
11- النقيب طيار عبدالله بن حمد الزير (القوات الجوية الملكية)
12- فارس الشهراني
13- بكري الشهري
14- سعيد الأحمري
15- راضي العمري
16- ولي حكمي
17- خالد أحمد هملان
18- حمدان بارص الفزعي الشمري
19- كاتب عوض هريسان العنسي
20- علي خلف السلمي
21- العريف فوزان بن جمعان الربيعي
22- بدر فايز الضمدي الحارثي
23- عوض الشهري
24- تركي بن علي الزهراني
25- الرقيب عوض محمد الجامدي
26- حسن محمد معيض آل شري الوادعي
27- صالح بن ماضي الربع الألفياني
28- علي المطيري
29- سالم جبران الفيفي
30- عبدالله جمعان عطيه العيسي
31- محمد علي ضيف الله الحربي
32- عبدالله علي أبو جافلة
33- محمد علي المالكي
34- العريف فيصل بن صالح بن لغثان الحارثي _الحد الجنوبي
35- عبدالرحيم عامر عوض العمري السفياني
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