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بالأسماء؛ مقتل وإصابة 74 ضابط وجندي سعودي خلال يناير الماضي

بالأسماء؛ مقتل وإصابة 74 ضابط وجندي سعودي خلال يناير الماضي
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

وثقت إحصائية عسكرية يمنية حصل عليها مراسل قناة العالم في اليمن مقتل 39 ضابطا وجنديا سعوديا وإصابة نحو 35 آخرين بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات الحدود خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي واعترف اعلام العدوان السعودي بهم، وهم:

أولا/ أسماء القتلى من الجيش السعودي:

1- العريف مبارك مطر فالح العرعري الرشيدي

2- ضيف الله غازي عبيد المسيكي

3- زاهر مسلم الروضين العطوي

4- حسين هزازي

5- عايض معيض القحطاني

6- رقيب عبيد عايد العصيمي

7- أحمد محمد غازي الغزوي

8- ماجد ماوكلي

9- جمعان اليزيدي القحطاني

10- مبارك جابر بن صنيج آل شري الوادعي

11- عبدالله جراد آل مجايش السفياني الشهري

12- محمد مهدي سعيد الحميداني

13- يوسف علي دكام

14- عبدالعزيز علي مجرشي

15- علي إبراهيم الهلالي

16- علي عبدالوهاب

17- مسفر الحريصي

18- رئيس رقباء عامر بن حسن القحيمي

19- رقيب أول محمد قرطان آل فطيح

20- حزام عايض آل فروان

21- هيف عبدالله القحطاني

22- سعود مسعود عاتق البشيري الحربي

23- أمجد يحيى أحمد الغزواني

24- موسى حسن إبراهيم الربعي

25- مطلق علي عكفي السلمي الريثي

26- حسن بن علي عكفي الريثي

27- أحمد شريف الحريصي

28- عبدالله محمد عبدالله آل زياد

29- ماجد علي موسى شبير

30- محمد بن عبده آل صالح البركاتي

31- الجندي أول إبراهيم بن أحمد الهتاني الزهراني

32- محمد بن أحمد جنادي

33- العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني

34- مهدي بن يحيى علي معشي

35- إدريس محمد يحيى المقبلي

36- عبده موسى كعبي

37- معيض محمد عامر البارقي

38- موسى بن حسن إبراهيم الربعي

39- خالد ابراهيم شار عسيري

 

ثانيا أسماء الجرحى من الجيش السعودي:

1- بدر بن مطروح بن فليح العبدلي المتعاني

2- خالد عبدالعزيز الزهراني

3- خالد النويجعي الحويطي

4- عبدالرحمن الطقطقي الحويطي

5- محمد السويه الحويطي

6- رقيب سعد الشمري

7- العريف طارق بن مهدي محمد مدخلي

8- الجندي محمد بن حسن محمد يوسف

9- نايف محمد سياني شراحيلي

10- النقيب طيار فهد بن محمد الحقباني (القوات الجوية الملكية)

11- النقيب طيار عبدالله بن حمد الزير (القوات الجوية الملكية)

12- فارس الشهراني

13- بكري الشهري

14- سعيد الأحمري

15- راضي العمري

16- ولي حكمي

17- خالد أحمد هملان

18- حمدان بارص الفزعي الشمري

19- كاتب عوض هريسان العنسي

20- علي خلف السلمي

21- العريف فوزان بن جمعان الربيعي

22- بدر فايز الضمدي الحارثي

23- عوض الشهري

24- تركي بن علي الزهراني

25- الرقيب عوض محمد الجامدي

26- حسن محمد معيض آل شري الوادعي

27- صالح بن ماضي الربع الألفياني

28- علي المطيري

29- سالم جبران الفيفي

30- عبدالله جمعان عطيه العيسي

31- محمد علي ضيف الله الحربي

32- عبدالله علي أبو جافلة

33- محمد علي المالكي

34- العريف فيصل بن صالح بن لغثان الحارثي _الحد الجنوبي

35- عبدالرحيم عامر عوض العمري السفياني

 

 

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