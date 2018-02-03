البث المباشر

البطش: أزمة الثقة أبرز عقبات تطبيق المصالحة الفلسطينية

البطش: أزمة الثقة أبرز عقبات تطبيق المصالحة الفلسطينية
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، أن مؤتمر دعم واسناد المصالحة الفلسطينية الذي دشنته لجنة متابعة تنفيذ المصالحة هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي، الهدف الأسمى منه هو تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني.

العالم - فلسطين

وقال القيادي البطش، خلال كلمة له في مؤتمر دعم واسناد المصالحة الفلسطينية بحضور ومشاركة الفصائل والوجهاء والشباب والمرأة: إن أزمة الثقة على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خلال هذه الأيام، أما المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة.

وطالب البطش،  بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء الآخر والاتفاق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني ليصبح القرار العسكري والسياسي ليس ملكاً بشخص أو فصيل.

وشدد البطش على أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعاني منها ستبقى محط ارتكاز لإسترداد فلسطين، مشيراً إلى أن الحل لأزمات غزة هي التخلص من الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك.

وبين، أن ما ينفذ من خطط اتجاه القضية الفلسطينية والتي بدأت بقرار ترامب وما تلاها من قرارات،  لابد من مواجهتها بسحب الاعتراف "بإسرائيل" ووقف التنسيق الأمني والدعوة للكفاح المسلح لمواجهة "إسرائيل".

وبشأن القرار الأمريكي تقليص موازنة "الأونروا"، وعدم ملء الفراغ من الدول العربية والغربية يهدف بالدرجة الأولى للضغط على جموع اللاجئين ليحول معاناتهم للضغط للقبول بصفقة القرن.

وأوضح، أن ردنا كلاجئين هو العودة إلى فلسطين والذهاب إلى الحواجز واقتحام حدود الأراضي المحتلة والعودة لأراضينا المحتلة لنرى كيف سيتصرف العالم آنذاك، مشدداً على أن شعبنا لن يموت جوعاً ولن يساوم.

5

روابط ذات صلة

البطش يدعو لاسر جنود ومستوطنين لضمان الافراج عن الاسرى

خالد البطش للعالم: هناك جيوش لا تستخدم في التصدي للعدوان الاسرائيلي

خالد البطش : اتفاق لتثبيت التهدئة بين الفصائل والاحتلال في غزة بوساطة مصرية

البطش يطالب العرب تقديم السلاح والمال للمقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش التركي يواصل هجومه على عفرين والمدنيون هم الضحايا الابرز+فيديو

البطش: أزمة الثقة أبرز عقبات تطبيق المصالحة الفلسطينية

بعد ضخّ مليارات الدولارات لقتال انصار الله.. انتكاسة "خطيرة" للسعودية والإمارات باليمن

ولايتي: الاستقلال اهم انجاز حققته الثورة الاسلامية في ايران

ابتكار نظارات ذكية تقي من دوار السيارات

الأمن التركي يوقف 82 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بـ"داعش"

الأردن تعدل وضع العمالة المصرية الوافدة

واشنطن تحيي تهديد «الكيميائي»: مسار رديف لـ«ورقة الدول الخمس» في فيينا

مدينة سراقب بريف إدلب.. استراتيجيةُ في المرحلة المقبلة

شاهد.. رد فعل مضحك وغير متوقع لـ"دب باندا" بعد حرمانه من الطعام

” غوغل ” تمنح مستخدميها خيار تعطيل الإعلانات المزعجة

صفقات بورصة السلع الايرانية تسجل 338 مليون دولار في إسبوع

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

عملية إطلاق نار في مدينة وسط إيطاليا تسفر عن مصابين

بالأسماء؛ مقتل وإصابة 74 ضابط وجندي سعودي خلال يناير الماضي

ماذا حدث لرتل عسكري سعودي في صحراء البقع؟

مصرع مرتزقة العدوان وتدمير آلية لهم في الجوف وتعز

كيف يكون مطبخك مفتاحاً لخسارة الوزن؟

قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة

تابعوا وثائقي "العالم" بمناسبة ذكرى عشرة الفجر المباركة+فيديو

الأکثر مشاهدة