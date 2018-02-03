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بعد ضخّ مليارات الدولارات لقتال انصار الله.. انتكاسة "خطيرة" للسعودية والإمارات باليمن

بعد ضخّ مليارات الدولارات لقتال انصار الله.. انتكاسة
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

ضخت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في قتال حركة انصار الله في اليمن لكن الحملة التي شنها التحالف بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات تواجه مخاطر بعد أن تحول حلفاء محليين للدولتين لقتال بعضهم البعض.

العالم - اليمن

واعتبر تقرير لوكالة "رويترز" أنّ ذلك شكل انتكاسة خطيرة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الذي لم تتمكن آلاف من ضرباته الجوية حتى الآن من تحقيق النصر على مقاتلي انصار الله.

ويحظى التحالف العربي بقيادة السعودية بدعم من أسلحة ومعلومات مخابراتية أمريكية.

لكن مساعي التحالف واجهت عقبات بسبب احتجاجات مسلحة شنها الأسبوع الماضي مقاتلون في جنوب اليمن، دعمتهم الإمارات، ضد قوات الحكومة بعد أن كان الطرفان في صف واحد.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي إشارة على أن هناك استراتيجية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن كما بدا أن جهود السعودية لمجابهة إيران في مناطق أخرى بما في ذلك بسوريا تفقد زخمها.

لكن التحالف لا يزال يواجه عقبات كؤود. ففي جبهة نهم التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشرق من صنعاء تظهر أنوار العاصمة ليلا على مدى البصر لكن الجبال التي تفصل الموقعين مليئة بالقناصة والألغام.

وقال اللواء ركن ناصر الذيباني في الجيش اليمني بعد جولة قام بها في الآونة الأخيرة بالمنطقة إن المصاعب الجغرافية تستغرق وقتا للتغلب عليها إذ أنها تصعب وصول الإمدادات وتطيل أمد عمليات الإخلاء.

ويمكن للاحتجاجات المسلحة التي شنها انفصاليون جنوبيون في اليمن تدعمهم الإمارات ضد القوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية أن تعقد جهود ابعاد انصار الله  من صنعاء.

لكن خبراء يقولون إن السعودية والإمارات بحاجة لإعادة النظر في الأمر إذا ما استمرت النزاعات بين حلفائهما على الأرض.

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