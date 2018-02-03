الأردن تعدل وضع العمالة المصرية الوافدة

العالم - مصر

وذكرت الوزارة، في بيان لها، السبت، أن السفير المصري نقل خلال اللقاءات أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، وهو ما تجاوبت معه السلطات الأردنية.

وناشد السفير، العاملين المصريين المقيمين في الأردن، بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.

وأضاف «عادل» أنه تيسيرا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 4.00 عصرا إلى الساعة 7.00 مساءً.