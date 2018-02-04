أكبر خسارة للجيش التركي بيوم واحد في عفرين

العالم- تركيا

ويعد مقتل الجنود الخمسة أكبر خسارة للجيش التركي يتلقاها في يوم واحد منذ بداية الحملة على عفرين.

وأطلقت تركيا في 20 يناير عمليتها في البلدة الحدودية السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة "إرهابية" تشكل تهديدا للأراضي التركية.

وتراهن تركيا على تحالفها مع فصائل من المعارضة السورية، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين في عملية شهدت مواجهات شرسة.

وذكر الجيش التركي أن أحد جنوده قتل السبت في اشتباك، فيما قتل آخر في هجوم في محافظة كيليس الحدودية التركية.

وأوضح الجيش التركي، في بيان ثان، أن جنديا ثالثا قتل السبت في شمال شرق عفرين، إثر تعرض دبابة تركية للهجوم.

ثم رفع الجيش التركي حصيلة القتلى إلى 5 جراء الهجوم الذي تعرضت له دبابة تركية.

وأورد الجيش التركي، أنه رد بضربات جوية معلنا تدمير مخابئ للمقاتلين الأكراد ومخازن سلاح.

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