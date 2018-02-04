وزير الصناعة الايراني: نضطلع بمسؤولية تثبيت اسعار العملات الاجنبية

العالم - ايران

وانتقد شريعتمداري،في تصريح ادلى به خلال اجتماع مجلس محافظة يزد / وسط/ البعض ممن يلصق التهم بالحكومة بانها تعمل على رفع اسعار العملات الاجنبية في البلاد، موضحا ان الحكومة تضطلع بمسؤولية تثبيت قيمة العملة الاجنبية وانها تعمل على تحقيق ذلك الهدف.

واشار الى الوضع الاقتصادي في البلاد، موضحا ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة من اجل تثبيت الاسعار وان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من متطلبات تحقيق الازدهار في البلاد وانه لااساس لتهم البعض بزيادة الحكومة لاسعار العملات الاجنبية.

ولفت الى ان الضرائب على القيمة المضافة تعد من بين المشاكل التي تعاني منها الكثير من الوحدات الانتاجية في البلاد، مبينا انه من اجل ايجاد حلول لهذه المشكلة فقد قدمت مقترحات لقوانين جديدة الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليها.

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