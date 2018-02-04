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مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإحتلال في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإحتلال في الضفة الغربية
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات في جنين.

خاص بالعالم - المراسلون

وأفادت مراسلتنا من رام الله الزميلة سماح الكحلة أن الشهيد هو أحمد سمير أبو عبيد (19 عامًا) والذي استشهد متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات التي اندلعت في جنين.

هذا واستهدف شبان فلسطينيون جيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال مواجهات في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

فيما تضرر مركبة للمستوطنين الاسرائيليين عقب رشقها بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين قرب بلدة نعلين غربي رام الله.

من جهتها قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما يشمل تعليق الاعتراف "بدولة الاحتلال" لحين اعترافها بدولة فلسطين وإلغاء قرار ضم القدس ووقف الاستيطان.
 

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