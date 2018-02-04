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بسبب اغلاق منفذي شوشمي وشيخ صالح

التركيز على منفذي برويزخان وسومار لتصدير البضائع الإيرانية للعراق

التركيز على منفذي برويزخان وسومار لتصدير البضائع الإيرانية للعراق
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال 'كيوان كاشفي' رئيس غرفة تجارة محافظة كرمانشاه الإيرانية (غرب) "بسبب اغلاق الطرف العراقي لمخفري شوشمي وشيخ صالح فانه يجب على المصدرين تصدير بضائعهم عن طريق معبري برويزخان و سومار."

العالم - إيران

واضاف كاشفي انه وبعد اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق شهدنا خطوات غير متوقعة في مجال النشاط الاقتصادي واخرها كان اغلاق منفذي شوشمي وشيخ صالح و بدون التنسيق مع الطرف الايراني .

وقال ايضا ان المسؤولين في محافظة كرمانشاه والقنصليات في اربيل والسليمانية وغرفة التجارة يبذولون قصارى جهدهم ويتفاوضون مع الطرف العراقي لاعادة فتح المعبرين امام تصدير البضائع.

يذكر ان محافظة كرمانشاه لها حدود مشتركة بطول 371 كيلومترا مع العراق وفيها ستة منافذ حدودية وان اكثر من نصف الصادرات الى العراق تصدر عبر هذه المنافذ.

المصدر: وكالة إرنا

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