الرئيس الأفغاني يحيل 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد

العالم - أسيا والباسفيك

وكتب غني، على حسابه على موقع "تويتر"، يقول "في إطار تفعيل القانون المتعلق بالعسكريين الجدد، وقعت للتو قرارا بإحالة 164 جنرالا".

وأضاف الرئيس الأفغاني "لا نريد إصلاحات لمجرد الإصلاح، نريد إصلاحات لنفوز بالحرب والسلام، هذه العملية ستسمر من أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا".

​وتعاني أفغانستان اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "داعش" و"طالبان" المحظوران في روسيا.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات