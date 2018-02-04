البث المباشر

الرئيس الأفغاني يحيل 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد

الرئيس الأفغاني يحيل 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوما بإحالة 164 جنرالا من الجيش إلى التقاعد، موضحا أن هذا المرسوم يأتي في إطار إجراء إصلاحات، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة.

العالم - أسيا والباسفيك

وكتب غني، على حسابه على موقع "تويتر"، يقول "في إطار تفعيل القانون المتعلق بالعسكريين الجدد، وقعت للتو قرارا بإحالة 164 جنرالا".

وأضاف الرئيس الأفغاني "لا نريد إصلاحات لمجرد الإصلاح، نريد إصلاحات لنفوز بالحرب والسلام، هذه العملية ستسمر من أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا".

​وتعاني أفغانستان اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "داعش" و"طالبان" المحظوران في روسيا.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

طالبان تنشط في 70 بالمئة من أفغانستان

من يدير داعش في أفغانستان ولماذا؟

أفغانستان: هجوم على أكاديمية عسكرية بارزة في كابول ( فيديو )

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عربي يتحول من “ضحية” إلى سمسار لتجارة الأعضاء البشرية!!

عملية للمهام الخاصة السورية في منطقة سقوط المقاتلة الروسية

الرئيس الأفغاني يحيل 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد

إيران ستصدر 3 ملايين برميل نفط شهريا إلى روسيا.. والدفع باليورو

هذا ما كشفته صورة من عتاد الطيار الروسي القتيل في ادلب!

فيديو؛ انجازات ايران العلمية في مجال التكنولوجيا الفضائية

ماذا قال قاووق عن دور سفارات واشنطن والرياض وأبو ظبي في الانتخابات

ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف

ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في الحافلة ليلا؟

مؤتمر صحفي للرئيس الثلاثاء بحضور مراسلين محليين واجانب

تحذير .. هذا ما يفعله الإفراط في ممارسة الرياضة بجسمك!

الإمام الخميني: من نوفل لوشاتو إلى طهران.. رحلة الإنتصار

هضبة الجولان ضحية أطماع "إسرائيل" التوسعية

بسبب اغلاق منفذي شوشمي وشيخ صالح التركيز على منفذي برويزخان وسومار لتصدير البضائع الإيرانية للعراق

في ظرف شهرين فقط.. اغتيال عاشر جزائري في مرسيليا الفرنسية!!

منظمة إفدي تطالب بمحاكمة تحالف العدوان على اليمن

بنوك سويسرية ترفض تسليم أموال للسعودية

توقف مولدات الكهرباء في 3 مراكز صحية إضافية

وزير إسرائيلي ينشر صورة له مع أمير بحريني في تل أبيب علناً

إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية في موسكو بسبب هطول الثلوج

الأکثر مشاهدة