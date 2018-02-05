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قرار إسرائيلي عاجل يهدف لمعاقبة فلسطينين على مقتل مستوطن

قرار إسرائيلي عاجل يهدف لمعاقبة فلسطينين على مقتل مستوطن
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

منح كيان الاحتلال الاسرائيلي وضعا قانونيا اليوم الأحد، لموقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة لم يكن مصرح به ردا على هجوم بالرصاص نفذه فلسطينيون الشهر الماضي وأسفر عن مقتل أحد السكان.

العالم - فلسطين

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع حفات جلعاد الذي تسكنه 50 أسرة يهدف إلى "السماح باستمرار الحياة الطبيعية هناك".

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على القرار.

وأدان مسؤولون فلسطينيون الخطوة وقالوا إنها نتجت فيما يبدو عن تغير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "حكومة الاحتلال تحاول شرعنة هذه المستوطنة اليوم لتستكمل الاستيطان الاستعماري الذي تعتقد أنه سيحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني قتل الحاخام رازيئيل شيفح وهو من سكان حفات جلعاد برصاص أطلق من مركبة أثناء توجهه لمنزله.

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