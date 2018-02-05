البث المباشر

الصراف من الحدود: لن نرضى أن يهددنا أحد لا العدو الاسرائيلي ولا غيره

الصراف من الحدود: لن نرضى أن يهددنا أحد لا العدو الاسرائيلي ولا غيره
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، أنه "لن نرضى أن يهددنا أحد، لا العدو الاسرائيلي ولا غيره، ولن ننسى اهلنا في الجنوب مهما صار، ولبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه واقف لحماية أراضيه، ولا يخضع للتهديد ونؤكد سيادته على أرضه ومياهه وموارده النفطية، وزيارتنا الى الحدود مع فلسطين اليوم تأكيد على ذلك".

العالم - لبنان

موقف وزير الدفاع جاء خلال جولة جنوبية بدأها من بلدة دير ميماس حيث حضر القديس ماما الأثري الذي كان قد دمره العدو "الاسرائيلي" خلال عدوان تموز 2006، في حضور رئيس البلدية جورج نكد، وقائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن روجيه الحلو، والعقيد جرجس الغزي، بالإضافة الى رئيس مكتب مخابرات مرجعيون الرائد حنا حليحل وحشد من اهالي البلدة.

ثم انتقل الصراف الى ثكنة اللواء فرنسوا الحاج في مرجعيون، وإطلع على الوضع في المنطقة ونقاط التحفظ على الحدود والخط الأزرق.

كما انتقل بعدها الى بوابة فاطمة في كفركلا، حيث جال سيرًا على الأقدام مطلعًا على نقاط الخلاف.

واختتم الصراف جولته بزيارة بلدة العديسة، حيث نقطة قوات حفظ السلام، وراقب حفارة تابعة للعدو "الاسرائيلي" تعمل على بناء جدار فاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

المصدر : العهد 

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

هل خلقت ’إسرائيل’ أزمة البلوك 9 لشن الحرب أم لتفاديها؟

ما هو "البلوك 9"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السفير الايراني لدى العراق... ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

البورصة الایرانیة تحرز المركز الثالث بین الاسواق العالمیة المتفوقة

فلسطين المحتلة... جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين مجددا

الرئيس القبرصي يهزم منافسه في الجولة الثانية للانتخابات

تظاهرة حاشدة في اثينا احتجاجا على تسوية حول اسم مقدونيا 

ملك الاردن لا يرى سلاما في الشرق الاوسط بدون دور اميركي

مقتل جنديين تركيين في المعارك شمال سوريا 

بانوراما: "هل سیشن الاحتلال حربا على غزة؟" و"تركيا تحذر اميركا في سوريا"

بؤرة إرهابية تكشف أسرارا خطيرة قبل الانتخابات المصرية

رئيس الأركان الجزائري يحذر من الإساءة للجيش

حادثة وفاة تشعل غضبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي!!

العراق ينسحب من بطولة للسلة.. والسبب؟!

سيئول: وفد رفيع من بيونغ يانغ سيحضر الأولمبياد الشتوي

حركات مسلحة تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية فى دارفور

موقع يخبرك هل أنت في أمان على الإنترنت أو لا؟!

بالفيديو.. أسد يباغت ركاب سيارة بتصرف "غير طبيعي"!

اصابات بقذائف اطلقها المسلحون على حي المزة بدمشق+صور

4 هزات أرضية تشل حركة القطارات في تايوان

قرار إسرائيلي عاجل يهدف لمعاقبة فلسطينين على مقتل مستوطن

ضبط عربي هارب محكوم بالسجن مدة 894 عامًا!!

الأکثر مشاهدة