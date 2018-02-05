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ملك الاردن لا يرى سلاما في الشرق الاوسط بدون دور اميركي

ملك الاردن لا يرى سلاما في الشرق الاوسط بدون دور اميركي
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعتبر ملك الاردن عبدالله الثاني الاحد ان دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لاي امل بحل سلمي بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين، بالرغم من الانتقاد الواسع النطاق للموقف الاميركي الجديد حول القدس.

العالم - الاردن

وقال الملك عبدالله في لقاء اجراه معه فريد زكريا على قناة "سي ان ان" الاميركية، انه "لا يمكن ان يكون لدينا عملية سلام او حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة" (حسب قوله). 

واعتبر ان هذا الامر يبقى صحيحا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس من تل ابيب حيث توجد جميع سفارات الدول الاجنبية في اسرائيل. 

ووصفت عمان في كانون الاول/ ديسمبر خطوة ترامب بانها "انتهاك لقرارات المجتمع الدولي وميثاق الامم المتحدة"، وجدد عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس مايك بنس الذي زار الشرق الاوسط الشهر الماضي. 

واشار ملك الاردن في مقابلته ان قرار ترامب "كان له ردّ فعل عنيفا"، وولد شعورا عند الفلسطينيين بانه لا يوجد وسيط نزيه.

لكنه اضاف "أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم (للسلام)".

وقال ايضا "اعتقد ان علينا ان ننظر الى الجانب الملآن وان نعمل جميعا معا" ما ان يعلن البيت الابيض عن خطة سلام، مضيفا "اما إذا تبين أنها ليست خطة جيدة (...) فلا أعتقد أن لدينا خطة بديلة عنها في هذه المرحلة".

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