عمليات بغداد: اعتقال مطلوبين والعثور على 39 عبوة ناسفة

العالم – العراق

وقالت القيادة في بيان نشرته السومرية نيوز، إن "قواتنا الأمنية تستمر في تنفيذ واجباتها اليومية في ملاحقة عصابات داعش الارهابية وتطهير المناطق من المخلفات الحربية ضمن كافة قواطع العمليات، حيث تمكنت من تنفيذ واجب تطهير في منطقة الغزيلية ضمن مناطق شمالي بغداد".

وأضافت القيادة، أن "الواجب نتج عنه العثور على مضافة مهجورة للعدو تحتوي على مواد غذائية تالفة وادوات للطبخ وكمية من القنابر واسلاك ومواد متفجرة وزورق، تم تدميرها بدون اضرار".

وتابعت، أن "قواتنا الامنية في فرقة المشاة السادسة تمكنت ايضا من العثور على 39 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والاحجام وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية، بعد تنفيذها لواجب تفتيش في مناطق الشيحة والسلطان والمعامير غربي بغداد، تم تفجيرها تفجيراً موقعياً وبدون اضرار، فيما تم القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

يشار الى ان القوات الامنية العراقیة باشرت الشهر الحالي، بتنفيذ عملية امنية في عدة مناطق من العاصمة بغداد، تمكنت خلالها من مصادرة اسلحة واعتدة كبيرة واعقال عدد من المطلوبين.

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