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استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين باعتداء المسلحين على دمشق

استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين باعتداء المسلحين على دمشق
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهدت امرأة وأصيب 3 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

العالم - مراسلون 

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم حي باب توما بقذائف هاون تسببت باستشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان.

ولفت المصدر إلى أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

واصيب أمس 15 شخصا بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر فى الغوطة الشرقية واستهدافها بالقذائف حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لاطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في ال22 من تموز الماضي وقفا للاعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

 

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