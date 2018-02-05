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عريقات يدعو لمحاسبة الاحتلال على هدم مدرسة بالقدس

عريقات يدعو لمحاسبة الاحتلال على هدم مدرسة بالقدس
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية صائب عريقات، المجتمع الدولي لمحاسبة الکیان الاسرائيلي بعد قيامه، الأحد، بهدم مدرسة في تجمع أبو نوار شرقي مدينة القدس.

العالم - فلسطین

وقال عريقات انه “حان الوقت للمجتمع الدولي لكي يحاسب اسرائيل على افعالها.. الإجراءات العملية يجب ان تسبق الكلام”.

واعتبر عريقات أن هدم المدرسة في تجمع ابو نوار يأتي في إطار استمرار الکیان الاسرائيلي في خرق القانون الدولي ويهدف إلى منع الفلسطينيين من تحقيق أحلامهم بالحرية والحياة.

وهدم الکیان الاسرائيلي، صباح أمس غرفاً صفية (دراسية) بُنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لخدمة 26 طفلاً فلسطينياً في مجتمع البدو واللاجئين في منطقة “أبو نوار” في المنطقة “ج”، على مشارف مدينة القدس.

وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام (1993)، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية صهیونیة.

أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، من أن 45 مدرسة فلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة “ج” بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الاسرائيلية؛ ما قد يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم.

وقال المكتب الأممي، في بيان: إنه “تم تنفيذ عملية الهدم بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الحصول عليه”.

وبشكل مستمر یهدم الکیان الاسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، ووقوعها ضمن الأراضي المصنفة (ج)، رغم امتلاك أصحاب المنازل أوراقاً رسمية تثبت حقهم في ملكية الأرض.

رأي اليوم

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