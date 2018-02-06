بروجردي يدعو المجتمع الدولي للاهتمام الجاد باوضاع الشعب اليمني

العالم - ايران

جاء ذلك لدى استقباله السفير النرويجي في طهران «لارس نوردام» اليوم الاثنين حيث اشار بروجردي الى التهديدات الاميركية بالخروج من الاتفاق النووي معتبرا دور الاعضاء الدائمين في مجلس الامن في الحؤول دون وقوع ذلك بالمهم لافتا الى ان حصول ذلك من شانه الاضرار باميركا .

الى ذلك قال بروجردي انه ونظرا الى قرب انتهاء الازمة السورية فان عودة عناصر "داعش" الى بلدانهم سيشكل تهديدا جادا لهذه البلدان، مؤكدا ضرورة التعاون الامني والمعلوماتي بين الدول في هذا المجال .

وشدد بروجردي على مسيرة العلاقات الايجابية بين البلدين وقال ان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التجارية يعد من الاولويات المهمة لطهران معربا عن امله في ان يتحقق ذلك عبر تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية .

ودعا بروجردي نظيره النرويجي لزيارة طهران .

من جانبه قال السفير النرويجي لدى طهران انه رغم اننا لسنا جزءا من الاتحاد الاوروبي لكننا دعمنا دوما الاتفاق النووي الذي شكل انجازا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتسويات السلمية للخلافات .

ورحب السفير نوردام بتطوير التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات مشيرا الى ان البلدين حققا تقدما جيدا في مجالات مثل الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والنقل والشحن والطاقة المتجددة.

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