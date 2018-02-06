للمرة الرابعة.. السعودية تجري مناورات عسكرية مع باكستان

العالم - السعودية

ونقلت صحيفة "ذا نيشين" المحلية عن متحدث باسم البحرية الباكستانية، قوله إن "المناورات المشتركة الرابعة من نوعها بين القوات الخاصة التابعة للبحرية الباكستانية وقوات العمليات الخاصة بالبحرية السعودية بدأت أمس الاثنين".

وأضاف المتحدث (لم تذكر الصحيفة اسمه) أن مناورات "Afaal Al-Sahil" ستستمر حتى 16 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح أنه "من المخطط إجراء المناورات على مرحلتين؛ الأولى التمرين في الميناء، والثانية التدريب في عرض البحر".

وتهدف المناورات إلى تعزيز التعاون ضد الإرهاب، وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ورفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية الباكستانية ونظيرتها السعودية، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: عربي 21

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