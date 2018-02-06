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ما سبب الاجتماع الذي عقده رئيس جنوب أفريقيا؟

ما سبب الاجتماع الذي عقده رئيس جنوب أفريقيا؟
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة (إي.إن.سي.إيه) التلفزيونية إن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما عقد اجتماعا وزاريا في كيب تاون اليوم الثلاثاء مع تزايد الضغط على الرئيس البالغ من العمر 75 عاما للاستقالة.

العالم - افريقيا

وعادة يعقد زوما الاجتماعات الوزارية يوم الأربعاء، ولم يتضح سبب استدعائه للوزراء قبل يوم من الموعد المحدد. لكن بونجاني نجكولونجا المتحدث باسمه قال إنه سيرأس اجتماعا وزاريا اعتياديا اليوم نافيا أنه "اجتماع وزاري طارئ" كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف المتحدث باسم زوما أن الاجتماع الوزاري الكامل سيعقد غدا الأربعاء نافيا تكهنات إعلامية محلية بأن الرئيس دعا لاجتماع لبحث مستقبله مع الوزراء.

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم دعا إلى اجتماع خاص لهيئته التنفيذية المسؤولة عن اتخاذ القرارات غدا الأربعاء فيما قال محللون إن الحزب قد يدعو زوما للاستقالة.

وزوما، الذي شابت رئاسته فضائح فساد وتراجع اقتصادي، في موقف ضعيف منذ انتخاب نائب الرئيس سيريل رامافوسا رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بدلا منه في ديسمبر/ كانون الأول.

وسبق وأن تغلب زوما على عدة محاولات لعزله ولكن هذه المرة يريد عدد كبير من أعضاء الحزب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته الثانية بمنتصف العام المقبل.

من جانب آخر، قالت رئيسة البرلمان باليكا امبيت في رسالة لحزب المعارضة الرئيسي اطلعت عليها رويترز إنه يجري النظر في طلب من أحزاب المعارضة بتأجيل خطاب حالة الاتحاد المقرر أن يلقيه الرئيس زوما يوم الخميس.

وتريد أحزاب المعارضة تأجيل الخطاب لما بعد اقتراع على الثقة في 22 فبراير/ شباط الجاري

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