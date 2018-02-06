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جلسة مثمرة في قصر بعبدا وبيان قريب

جلسة مثمرة في قصر بعبدا وبيان قريب
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

انتهى اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا في بيروت والذي ضم الرؤساء ميشيل عون وسعد الحريري ونبيه بري، حيث وصف اللقاء بالمثمر على ان يتم اصدار بيان رسمي عن الاجتماع يوضح التفاصيل.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري اثر انتهاء الاجتماع مع الرئيس ميشال عون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، "الجلسة مثمرة وهناك بيان رسمي سيصدر عن الاجتماع يعبر فعلا عما حصل". 

من جهته قال رئيس الوزراء سعد الحريري، "النتائج ايجابية والجو ايجابي وكان هناك شرح لكل المرحلة السابقة وان شاء الله سترون العمل خلال الاشهر القادمة والتعاون بين الجميع من اجل مصلحة المواطن اللبناني"، مشيرا الى ان " ما نريده هو كيف نستطيع ان نتقدم في البلد، وسيصدر بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية توضح الامور وعن المؤتمرات القادمة في روما وباريس، والامور متجهة للحل في كل الملفات".

 

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