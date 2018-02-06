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آلان عون يكشف عما حققه التحالف مع حزب الله

آلان عون يكشف عما حققه التحالف مع حزب الله
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال النائب في التيار الوطني الحر اللبناني الان عون ان ورقة التفاهم التي ابرمت بين الحزب والتيار حققت الكثير من الامور التوافقية على المستوى السياسي.

 العالم_لبنان

واشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​آلان عون​ إلى ان "التفاهم مع ​حزب الله​ سَلك مساراً متدرّجاً من تفاهمٍ إلى تحالفٍ، بعدما مرّ بتجارب عدة قرَّبت بين الفريقين ووَطّدت العلاقة وزادت الثقة بينهما، وهو حقّقَ الكثير على المستوى السياسي كتمتينِ الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي في عزّ المواجهة الإقليمية بين معسكرَي ٨ و١٤ آذار، كما وإعادة إرساء شراكة حقيقية في البلد تُوّجت بوصول العماد ​ميشال عون​ إلى رئاسة الجمهورية"، مؤكدا انه "لولا صلابة هذا التفاهم لَما تمكّنا من تجاوزِ الكثير من المشاكل التي كان آخرَها بعضُ التداعيات الخطيرة للأزمة بين ​التيار الوطني الحر​ وحركة أمل» وعلى رغم تشكيكِ الكثيرين بها، فإنّ هذه العلاقة قابلة للاستمرار. فصحيح أنّها تتعرّض للاختبار أو لهزّات أحياناً، إنّما هي تختزن داخلها ما يكفي من إرادة وقناعة للمحافظة عليها.

وراى عون انه في هذه الذكرى، يَختبر تفاهم ​مار مخايل​ مدى قدرته على الاستمرارية على مستويَين:الأوّل في ظلّ إطارٍ سياسيّ جديد لم يعُد فيه هذا التفاهم حصرياً بين التيار وحزب الله، ف​التسوية الرئاسية​ شرّعت الأبواب على تفاهمات أخرى مع المستقبل والقواتوغيرِهم، وليس هدفها استبدال التفاهم مع حزب الله بل استكماله على المستوى الوطني.والثاني، هو في ظلّ تطوّراتٍ سياسية لم يعُد فيها التفاهم محصوراً بالاستراتيجيات والمواجهات الإقليمية، بل هو يواجه استحقاقاتٍ وشؤوناً داخلية وإدارةَ الدولة وممارسة السلطة مع كلّ ما تحمله من تناقضات وتباينات وتعقيدات وتشعّبات بين مختلف الأفرقاء.

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