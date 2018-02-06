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روحاني: الحوار هو الطريق الصواب لحل مشاكل المنطقة

روحاني: الحوار هو الطريق الصواب لحل مشاكل المنطقة
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحوار هو الطريق الصواب لحل مشاكل المنطقة، مشدداً على أن هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية بالنسبة للدول الأخرى خارج المنطقة.

العالم- ايران

وقال الرئيس روحاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وسائل الإعلام الداخلية والأجنبية: إن الحكومة لديها هدفان رئيسيان أولهما توفير فرص عمل والثاني مكافحة الفقر المدقع.

وبين أن: الميزانية لا تعاني من أي عجز، ولا يمكن أن يكون ارتفاع أسعار العملة الصعبة مرتبط بهذا الأمر، كما تم اتخاذ قرارات للحد من ارتفاع أسعار العملات الصعبة.

واكد الرئيس على أن الحكومة الإيرانية نجحت في خفض التضخم من نحو 40% إلى 8%.

وأضاف روحاني: يجب أن نستمع الى صوت الجيل الشاب ونعمل لتحقيقه، وإن الحكومة كانت ومازالت تستمع لانتقادات الشعب، ونولي اهتماما للمطالب الاقتصادية للشعب.

وفيما اشار إلى أنه وبعد 39 عاما لازال الشعب الإيراني يتصدى للتهديدات، أضاف "نحن متفاؤلون بالمستقبل في كافة المجالات."

واردف الرئيس الايراني حسن روحاني ان الشعب الايراني وبعد الظروف العصيبة التي مرّ بها على مر السنوات المديدة اثر سطوة الاستبداد، قرر ان يتحرر وبذلك فقد انتفض ليؤسس الثورة الاسلامية بمبادئها التي مالزالت متواصلة.

يتبع..

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