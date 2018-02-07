مفاجأة “بوينغ”.. طائرة تدور حول الأرض في 3 ساعات

العالم - علوم وتكنولوجيا

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن كيفين بوكوت، الخبير في شركة “بوينغ” للبحوث والتكنولوجيا، أن الطائرة، التي أطلق عليها اسم “Son of Blackbird”، ستسافر بعدة أضعاف سرعة الصوت، دون تحديد.

وفي 23 كانون الثاني/يناير الماضي، توقعت مجلة “أفييشن ويك”، المختصة بشؤون الملاحة، أن الطائرة الجديدة ستحلق بنحو 5 أضعاف سرعة الصوت.

يشار إلى أن “بوينغ” كشفت عن تصميم لنموذج الطائرة بمؤتمر للطيران بولاية فلوريدا الأمريكية، في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أنها لم تصدر أي بيان رسمي حول التفاصيل، حتى الآن.

و”بوينغ” شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تأسست العام 1916، وتعد أكبر منتج للطائرات في العالم، كما تمتلك شركات فرعية للبحوث والتكنولوجيا والهندسة والصناعات الدفاعية والفضائية.

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