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اقتراح بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي في روسيا

اقتراح بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي في روسيا
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

اقترح رئيس مصرف "سبيربانك" الروسي، غيرمان غريف، اليوم الأربعاء، التفكير بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي في روسيا.

العالم- أوروبا

وقال غريف، في منتدى "قادة روسيا": "في مجال الأعمال، الجميع اليوم بدأ فعليا بالانشغال بذلك (الذكاء الاصطناعي)، وهذا يتعلق أيضاً بالدولة".

وتابع غريف، قائلا:ً "لمشاركتنا وجبة الإفطار، في دافوس، كان يجب أن يصل أول وزير في العالم للذكاء الاصطناعي من الإمارات العربية المتحدة، وهو شاب، أعتقد أن عمره 26 عاماً. للأسف، في اللحظة الأخيرة لم يتمكن من الحضور إلى دافوس. أعتقد، أننا بالتأكيد سنلتقي معه".

ووصف غريف إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي "قرارا جريئا". وقال رئيس "سبيربانك" "لا أعتقد أن هذا الأمر لمجرد مهمة للعلاقات العامة. طبعا هذا وعلاقات عامة من جهة، ومن ناحية أخرى، لا بد من التفكير جيدا، ربما يكون إنشاء مثل هذه الوزارة له معنى".

سبوتنيك عربي

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