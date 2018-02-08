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تشجيع الحوامل على تدخين السجائر الإلكترونية

تشجيع الحوامل على تدخين السجائر الإلكترونية
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

شجعت مجموعة من الخبراء البريطانيين جميع المدخنين، بمن فيهم الحوامل، على التحول إلى استخدام السجائر الإلكترونية.

العالم - منوعات

وأشار خبراء من بريطانيا في دراسة حديثة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية لا يشكل مخاطر صحية كما التدخين التقليدي، مؤكدين أنه يجب تشجيع المدخنين على التحول إلى السجائر الإلكترونية لجني فوائد صحية جمة.

وقال مدير قسم تحسين الصحة بإدارة الصحة العامة في إنجلترا، جون نيوتون: "مراجعتنا الجديدة تؤكد أن السجائر الإلكترونية لا تشكل سوى قدر بسيط من مخاطر التدخين التقليدي، إذ تقل أضرارها عنه بنسبة 95% ولها آثار ضئيلة على المحيطين بالمدخن".

وأشارت البروفيسورة، ليندا بولد، من جامعة ستيرلنغ، إلى أنه بالإمكان تشجيع النساء الحوامل على التحول من تدخين السجائر التقليدية إلى الإلكترونية، حيث يوفر هذا البديل شعورا بالاستمرار في التدخين.

وجاء تقرير إدارة الصحة العامة في إنكلترا بعد بحث للأكاديميات الأمريكية للعلوم والهندسة والطب بشأن السجائر الإلكترونية. وبعد تلخيص بيانات مئات الدراسات العلمية، قال ذلك البحث أيضا إن السجائر الإلكترونية أقل ضررا على الأرجح من السجائر التقليدية.

وفي المقابل، ينتقد الكثيرون هذه الخطوة، واصفين الأمر بأنه "فكرة سخيفة"، مشددين على أنه "لا ينبغي تشجيع النساء الحوامل على استخدام السجائر الإلكترونية، نظرا لعدم اليقين من النتائج التي تم التوصل إليها".

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