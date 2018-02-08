بالفيديو .. لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم صهيوني

وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت "إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت، فجر الأربعاء، لاعتداء جديد من قبل الجيش الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق".

وكانت وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت، في 9 يناير الماضي، لثلاثة اعتداءات متتالية من قبل الجانب الصهيوني على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

ووفقا لـ"سانا"، فإن التقارير الميدانية والاستخباراتية السورية تؤكد الارتباط الوثيق بين "إسرائيل" والتنظيمات الاجرامية في سوريا، حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع، إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على الأرض.