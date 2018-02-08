حقيقة الخطاب الذي سجله علي عبد الله صالح قبل يوم من مقتله

العالم - اليمن

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، عبر صفحته على "الفيسبوك"، معلقا على تلك الأنباء: " تداولات كثير من المواقع والمجموعات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ووتساب) أن خطاب سجل قبل الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله وسيذاع الليلة إن ذلك الكلام لا أساس له من الصحة وحتى هذه اللحظة نستطيع القول إنه لايوجد أي خطاب مسجل للراحل علي عبدالله صالح وأن قناة اليمن اليوم لم تنشر على صفحتها أنها ستذيع شيئ..هذا للإحاطة والله يرعاكم"، وذلك وفقا لموقه "سما برس".



وكانت القناة اليمنية قالت عبر صفحتها على "الفيسبوك": "قريبا على قناة اليمن اليوم.. خطاب لـ علي عبدالله صالح .. تم تسجيله قبل إستشهاده بيوم.. وسيبث لأول مره على القناة"، دون تحديد موعد إذاعته.





وكانت حركة "أنصار الله" قد أعلنت، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أثناء محاولته الهرب من العاصمة صنعاء.

المصدر : سبوتنيك