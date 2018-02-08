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سيناتور أمريكي يزعم بأن جمعية أمريكية حولت أموالا من روسيا

سيناتور أمريكي يزعم بأن جمعية أمريكية حولت أموالا من روسيا
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وجه سيناتور ديمقراطي، خطابا إلى وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية يطالبها بتزويده بمعلومات حول اتصالات محتملة أجرتها جمعية أمريكية مع موسكو وحولت عبر حساباتها أموالا من روسيا.

العالم - الاميركيتان 

ووفقا لما نقله الموقع الأمريكي" Bloomberg" المتخصص في الشؤون المالية، فإن السيناتور أوريغون وايدن أرسل نسخة من خطابه أيضا إلى الجمعية ذاتها والتي تحمل اسم "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة".

وزعم الموقع الإعلامي المذكور بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يدرس ما إذا كان "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة" قد ساهم في تحويل أموال من روسيا من أجل التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

من جهته، نفى "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة" الذي يضم في عضويته جميع مالكي وكالات الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، اتهامه بالاتصال مع موسكو وقال إنه لم يتلق من مكتب التحقيقات الفدرالي أي إشارات بشأن مسألة الاتصال مع الروس أو تحويل أموال من روسيا إلى الولايات المتحدة.

ويجري مكتب التحقيقات الفدرالي ولجنة متخصصة من الكونغرس تحقيقا حول تدخل روسي مزعوم في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي جرت في 2016 بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب (الجمهوري) ومرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون،  بهدف التأثير على نتائجها.

المصدر: "تاس"

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