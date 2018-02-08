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ظريف يحذر "سامسونغ" ويمهلها حتى عصر اليوم للاعتذار

ظريف يحذر
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تحذيرا لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اثر تصرفها الغير أخلاقي والغير رياضي اتجاه الرياضيين الايرانيين المشاركين في درة الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ.

وأمهل ظريف الشركة الكورية حتى عصر اليوم الخميس للاعتذار مهددا إياها بعدم استخدامه لهاتف هذه الشركة بعد الآن في حال عدم اعتذارها.

واستدعت الخارجية الايرانية، مساء أمس، سفير كوريا الجنوبية في طهران وأبلغته اعتراض طهران الشديد على التصرف غير الاخلاقي لشركة سامسونغ، إثر الاخبار المنتشرة بشان قرار المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية وشركة سامسونغ الكورية الجنوبية باستثناء رياضيي ايران و كوريا الشمالية، المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ من الحصول على هدايا شركة سامسونغ بذريعة العقوبات الدولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان طهران ابلغت السفير الكوري، انه في حال عدم اعتذار شركة سامسونغ عن اجرائها هذا فان هذا الموضوع سيؤثر وبشدة على العلاقات التجارية بين شركة سامسونغ والجمهورية الاسلامية الايرانية. 

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