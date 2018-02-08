الجيش السوري يستخدم آلية ضخمة في ريف دمشق

العالم - سوريا

وأوكل إلى الآليّة التي تشبه البلدوزر أمر شق الطريق للدبابات المهاجمة.

ويشار إلى أن البلدوزر الذي استعان به الجيش السوري واجه صعوبات في إنجاز مهمته وسط الدمار الشامل. ولو استعانت القوات السورية بآلية “إي إن إر 2” (ИМР-2) لأنجزت المهمة المطروحة عليها بسهولة.

ولأنه لا يوجد في سوريا إلا قلة قليلة من الآليات المتخصصة من هذا النوع فإن الجيش السوري يضطر إلى الاستعانة بآليات البناء بعد تعديلها، حيث تحصل البلدوزرات على دروع وغيرها من التجهيزات القادرة على مقاومة القذائف الصاروخية.

إلا أن هذه المستجدات تزيد وزن البلدوزر إلى حد كبير وتؤثر على قدراته الحركية، وتخفض سرعته غير العالية أصلا.

المصدر : شام تايمز

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